وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45,361 شهيدا و107,803 مصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 14:18

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45,361 شهيدا و107,803 مصابين

منذ 19 mins 25 December، 2024
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