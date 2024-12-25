الاعلام العبري: وزير الاسكان والبناء في كيان العدو يتسحاق غولدكنوبف: سأدعم أي صفقة يقدمها رئيس الوزراء والمستوى السياسي إلى مجلس الوزراء للمناقشة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 14:18

الاعلام العبري: وزير الاسكان والبناء في كيان العدو يتسحاق غولدكنوبف: سأدعم أي صفقة يقدمها رئيس الوزراء والمستوى السياسي إلى مجلس الوزراء للمناقشة

منذ 37 mins 25 December، 2024
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