دولة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعد بمعالجة موضوع النازحين خلال ال ٢٤ ساعة القادمة بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 14:18

دولة رئيس الحكومة الرئيس نجيب ميقاتي وعد بمعالجة موضوع النازحين خلال ال ٢٤ ساعة القادمة بما فيه موضوع السيارات التي دخلت إلى العراق من سوريا

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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