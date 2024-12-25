سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 14:18

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 2 ساعة 25 December، 2024
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