7 إصابات بينها ثلاثة أطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 25 2024 - 00:10

7 إصابات بينها ثلاثة أطفال في قصف من مسيرة للاحتلال على خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
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