قناة كان العبرية : قائمة الرهائن الأحياء تقف حاليًا عائقًا أمام تحقيق المزيد من التقدم في المفاوضات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 21:06

قناة كان العبرية : قائمة الرهائن الأحياء تقف حاليًا عائقًا أمام تحقيق المزيد من التقدم في المفاوضات

منذ 27 mins 24 December، 2024
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