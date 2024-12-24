يديعوت أحرونوت:بعد عودة الفريق “الإسرائيلي” المفاوض من قطر: من الصعب معرفة ما إذا كانت وجهتنا نحو صفقة تبادل أسرى أم لا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 21:06

يديعوت أحرونوت:بعد عودة الفريق “الإسرائيلي” المفاوض من قطر: من الصعب معرفة ما إذا كانت وجهتنا نحو صفقة تبادل أسرى أم لا

منذ 54 mins 24 December، 2024
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