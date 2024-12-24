سرايا القدس-كتيبة طولكرم : تمكن مقاتلونا من تفجير تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا بآليات العدو في محور شارع نابلس بالقرب من مخبز حيفا في مخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 19:32

سرايا القدس-كتيبة طولكرم : تمكن مقاتلونا من تفجير تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا بآليات العدو في محور شارع نابلس بالقرب من مخبز حيفا في مخيم نور شمس محققين إصابات مؤكدة

منذ 42 mins 24 December، 2024
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