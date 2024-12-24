ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار: للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ بنود التفاهم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2024 - 18:00

ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار: للضغط على “إسرائيل” لتنفيذ بنود التفاهم

منذ 35 mins 24 December، 2024
ميقاتي ترأس اجتماعا للجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار
لبنان

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء في السرايا الحكومي اجتماعا يضم قائد الجيش العماد جوزيف واللجنة التقنية لمراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب.

وضمت اللجنة رئيس اللجنة الجنرال الاميركي جاسبر جيفرز والاعضاء الجنرال الفرنسي غيوم بونشان، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن إدغار لاوندس وقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ارالدو لاثارو.

وطلب ميقاتي “وقف الخروق الإسرائيلية والانسحاب الفوري من المناطق الحدودية التي توغل فيها، وقال إن “لبنان ملتزم بنود التفاهم، فيما إسرائيل تواصل خروقها، وهذا أمر غير مقبول”.

وشدد ميقاتي على أن “جولته في الجنوب أمس أظهرت مدى الحاجة إلى تعزيز الاستقرار لتمكين الجنوبيين من العودة إلى قراهم”، داعيا “اللجنة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم، وأبرزها الانسحاب من المناطق المحتلة ووقف الخروق”.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات متتالية مع الجيش للبحث في المسائل المطروحة على أن تعقد اجتماعها الدوري مطلع العام الجديد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة