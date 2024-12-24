القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في إسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 16:28

القوات المسلحة اليمنية: مستمرون في إسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها

منذ 55 mins 24 December، 2024
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