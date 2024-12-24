القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” محققا هدفه بنجاح بفضل الله – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 24 2024 - 16:26

القوات المسلحة اليمنية: قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2” محققا هدفه بنجاح بفضل الله

منذ 56 mins 24 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة