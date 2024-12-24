سرايا القدس: أوقعنا قوة مشاة صهيونية قوامها 12 جنديا في كمين محكم بتفجير منزل تحصنوا بداخله في منطقة العزبة غرب بيت حانون شمال القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 14:54

سرايا القدس: أوقعنا قوة مشاة صهيونية قوامها 12 جنديا في كمين محكم بتفجير منزل تحصنوا بداخله في منطقة العزبة غرب بيت حانون شمال القطاع

منذ 8 mins 24 December، 2024
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