الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركز دفاع مدني “هولست” وسط مدينة غزة للمرة الثانية قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 13:22

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مركز دفاع مدني “هولست” وسط مدينة غزة للمرة الثانية قبل قليل

منذ 13 mins 24 December، 2024
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