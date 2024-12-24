سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا برفقة مقاتلي شعبنا التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 10:16

سرايا القدس-كتيبة طولكرم : يواصل مقاتلونا برفقة مقاتلي شعبنا التصدي لقوات الاحتلال في محاور القتال بمخيم طولكرم ويستهدفون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة

منذ 7 mins 24 December، 2024
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