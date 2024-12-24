طائرات الاحتلال المروحية تُطلق نيرانها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 08:42

طائرات الاحتلال المروحية تُطلق نيرانها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة

منذ 39 mins 24 December، 2024
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