قصف مدفعي متواصل في محيط المستشفى الإندونيسي ومناطق متفرقة من بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 08:42

قصف مدفعي متواصل في محيط المستشفى الإندونيسي ومناطق متفرقة من بيت لاهيا ومشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

منذ 1 ساعة 24 December، 2024
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