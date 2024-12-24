عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2024

العناوين

البناء:

– أردوغان يتراجع عن مطلب فيدان بإنهاء “قسد” مكتفيًا بطلب إخراج حزب العمال

– نتنياهو يفشل بردع اليمن فيذهب إلى اتفاق غزّة كطريق حتميّ لوقف الإسناد اليمنيّ

– أسئلة سياديّة بعد شهر على اتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات “الإسرائيليّة”

– حماس: السلطة تساعد الاحتلال في تصفية قضيتنا

– الحرس الثوري: قوى المقاومة تصنع أسلحتها ولا تعتمد على أحد

– أبو عبيد: مصير أسرى الاحتلال مرهون بتقدمه مئات الأمتار

الأخبار:

– عجلة جهاد البناء تدور

– أضرار 2024 نحو 3 أضعاف أضرار عدوان 2006.. 43 ألف وحدة مهدمة وأكثر من 317 ألفًا متضررة

– جنوب سورية.. “إسرائيل” تستنسخ الضفّة الغربية

اللواء:

– ميقاتي في الجنوب يتعهد إعادة الإعمار.. ولجنة المراقبة في السراي اليوم

– هوكشتاين إلى بيروت والرئاسة موضع بحث.. باسيل يكتفي بالفيتو على 3 مرشحين وحزب الله وراء فرجنية

– الشرع يرحب بالاستثمار القطري.. وبيدرسون يحذر من المشكلة الكردية

– نتنياهو لمواصلة الحرب ضدّ المحور.. واعتراف “إسرائيلي” رسمي باغتيال قادة المقاومة

الجمهورية:

– الحسم الرئاسي في “الأسبوع الأخير”

– ميلاد مجيد

– “إسرائيل”.. الليطاني المياه شهية مفتوحة وأطماع دائمة

– هذه قصمة التسليم والتسلم بين الجيش والفلسطينيين

– مخاوف على مهلة الـ60 يومًا فماذا عن الاستحقاق الرئاسي؟

الديار:

– واشنطن تراوغ تجاه “إسرائيل”… وتضغط لنزع سلاح المخيّمات!

– هوكشتاين يتدخل “لصيانة” الاتفاق… ولبنان يُطالب بجدولة الانسحاب

– مُراوحة رئاسيّة… وجنبلاط قلق من غياب الزخم الخارجي لدعم عون؟

النهار:

– الشرعية على الحدود: ممنوع إعاقة الجيش

– سجن صيدنايا.. هل تغيّر فظاظة واقع السجون؟

– النهار في السويداء وحديث مع زعيم “رجال الكرامة”

الاسرار

البناء:

خفايا

– قال دبلوماسي أوروبي إن طلبات وصلت من كيان الاحتلال لدول أوروبية لتحضير فرقها الخاصة بالمشاركة في إدارة معبر رفح، ما يعني أن فرص التوصل إلى اتفاق في غزّة ارتفعت إلى حد بلوغ نقطة الترجيح، وما بقي صار تفاصيل لا تلغي إمكانية الاتفاق، كما تحدّثت لجان الأسرى في الضفّة الغربية عن تعديلات بإقامة وظروف معاملة عديد من الأسرى الواردين على لائحة التبادل، ما يؤكد الاستنتاج ذاته عن قرب التوصل إلى الاتفاق.

كواليس

– قال مصدر في المعارضة التركية إن تعديلًا طرأ على خطاب الحكومة التركية من الدعوة لإنهاء قوات سورية الديمقراطية إلى الدعوة للتخلص من حزب العمال الكردستاني. ورجحت المصادر أن يكون ذلك نتيجة تدخل أميركي نجح بإقناع القيادة الكردية بالإعلان عن الاستعداد للقيام بترحيل المقاتلين الأجانب في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع تركيا. وبالمقابل ربط مستقبل قوات سورية الديمقراطية بالتفاوض السوري السوري على مستقبل الدولة والجيش، حيث تشكّل المشاركة الكردية معبرًا إلزاميًا أميركيًا لرفع العقوبات، حيث يضمن الأميركيون منع اللون الواحد التركي والإسلامي من السيطرة على تكوين الجيش عبر دمج قوات سورية الديمقراطية بالجيش مقابل بقاء الأمن الذاتي لمناطق السيطرة الكردية ويضمنون مقعدًا لهم في الدولة الجديدة عبر المكوّن الكردي تحت شعار أنهم دعاة فتح النقاش حول مدنيّة الدستور وتوسيع المشاركة ومنع التطرّف.

اللواء:

همس:

– تساءل نائب مستقل من إذا كان المراهنون على الرئيس ترامب يعتقدون أنه يرى لبنان أو مهتمًا بمعالجة مشكلاته، بمعزل عن وضع المنطقة ككل التي يراها “كتلة واحدة” لها مشروع واحد؟

غمز:

– يتردد في مجالس ضيقة، أن بعض أطراف المعارضة تدعو إلى ترقب تطورات ما في إيران تنعكس على لبنان، قبل حسم الموقف من أي موضوع لا سيما الرئاسي.

لغز:

– يجري التدقيق بمعلومات من أن الجهة التي تسبب انقطاع المياه عن ضاحية بيروت الجنوبية، هي بلدة ساحلية على مرمى حجر من العاصمة، إضافة لأعطال فنية ضربت الآبار المغذية بالمياه.

الجمهورية:

– يشكو المواطنون من تفشي الفساد والرشاوى في عدد من الإدارات الرسمية وفرضها كخوة عليهم.

– رأى ديبلوماسي عريق أن الكلمة الفصل في إنجاز استحقاق كبير معطل منذ سنتين، ليست في يد دولة أوروبية ناشطة على هذا الخط في لبنان.

– أكدت مراجع اقتصادية أن استقرار الوضع في سورية وتنفيذ الإصلاحات والشروط الدولية سينعكسان إيجابًا

على الاقتصاد اللبناني.

النهار:

– تردد خبر عن خطف عقيد سوري على طريق مطار بيروت من دون أن يتم تأكيد الخبر أو نفيه من الجهات الأمنية.

– نفى مصدر أمني أن تكون الوساطات قد أدّت إلى إطلاق خليل سبليني المتهم بمحاولة قتل أحد الشرطيين في وسط بيروت، وقال إن المتهم سيمثل أمام القضاء وسيعاقب كأي مرتكب محاولة قتل.

– لا تزال قضية اللبنانيين في العراق عالقة من دون حلّ في ظل ضغوط تمارس على شركة طيران الشرق الاوسط لنقلهم مجانًا باعتبار أن عودتهم عبر البرّ السوري تعرضهم للخطر لكونهم شيعة يناصرون حزب الله.

– تنتهي ولاية القاضية غادة عون في آذار المقبل ورجح مصدر قضائي أن يتسلم المهمة القاضي سامي صادر المعروف بكفاءته، وتخوف المصدر من أن تقدم عون على قرارات عشوائية تضرّ بالمصلحة الوطنية انتقامًا مما سبق ومن الذين حاربوها.

– في حين برزت أصوات درزية سورية تعلن عدم الترحيب بالوزيرين السابقين طلال إرسلان ووئام وهاب في السويداء اعترض عدد من الدروز على اعتبار أن الوزير السابق وليد جنبلاط زعيمًا عليهم وقالوا إنه يمثل دروز لبنان فقط.

المصدر: صحف