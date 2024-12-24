وسائل اعلام اسرائيلية: إصابة مستوطنة بجروح خطيرة خلال هروبها إلى الملاجىء جراء القصف الصاروخي الأخير من اليمن على “تل أبيب” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 07:10

وسائل اعلام اسرائيلية: إصابة مستوطنة بجروح خطيرة خلال هروبها إلى الملاجىء جراء القصف الصاروخي الأخير من اليمن على “تل أبيب”

منذ 35 mins 24 December، 2024
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