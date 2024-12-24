دبابات الاحتلال تطلق النار بكثافة على بوابة المستشفى الإندونيسي المحاصر شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 07:10

دبابات الاحتلال تطلق النار بكثافة على بوابة المستشفى الإندونيسي المحاصر شمال غزة

منذ 54 mins 24 December، 2024
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