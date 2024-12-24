كتائب القسام كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ثقيلة في جرافة إسرائيلية من نوع “D9” وإخراجها عن الخدمة في محاور القتال داخل مخيم طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2024 - 05:36

كتائب القسام كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من تفجير عبوة ثقيلة في جرافة إسرائيلية من نوع “D9” وإخراجها عن الخدمة في محاور القتال داخل مخيم طولكرم

منذ 27 mins 24 December، 2024
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