سي إن إن عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: البنتاغون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 23:14

سي إن إن عن مسؤولين عسكريين أمريكيين: البنتاغون تردد في كشف عدد القوات الحقيقي بسوريا لتجنب إغضاب دول مجاورة

منذ 5 mins 23 December، 2024
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