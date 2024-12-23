اعلام العدو: منذ بداية العملية العسكرية للفرقة 162 شمالي قطاع غزة سقط 38 قتيلاً حتى الأن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 21:32

اعلام العدو: منذ بداية العملية العسكرية للفرقة 162 شمالي قطاع غزة سقط 38 قتيلاً حتى الأن

منذ 54 mins 23 December، 2024
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