اعلام العدو: الضابط القتيل في شمال قطاع غزة يشغل منصب نائب قائد سرية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 21:32

اعلام العدو: الضابط القتيل في شمال قطاع غزة يشغل منصب نائب قائد سرية

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
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