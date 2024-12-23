مراسل شبكة قدس: اندلاع مواجهات عنيفة في قرية حوسان غرب بيت لحم، والاحتلال يطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 19:52

مراسل شبكة قدس: اندلاع مواجهات عنيفة في قرية حوسان غرب بيت لحم، والاحتلال يطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت

منذ 21 mins 23 December، 2024
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