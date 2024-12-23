يسرائيل هيوم: بالتزامن مع عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين اشتعال النيران في منازل عناصر تابعة لحماس والجهاد الإسلامي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 19:50

يسرائيل هيوم: بالتزامن مع عملية السلطة الفلسطينية في مخيم جنين اشتعال النيران في منازل عناصر تابعة لحماس والجهاد الإسلامي

منذ 28 mins 23 December، 2024
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