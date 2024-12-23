بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة (20:00) مساء بتوقيت العاصمة صنعاء (19:00) بتوقيت بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 18:06

بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية في تمام الساعة (20:00) مساء بتوقيت العاصمة صنعاء (19:00) بتوقيت بيروت

منذ 5 mins 23 December، 2024
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