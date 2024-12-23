“لجنة الأسير سكاف”: للتمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لحماية لبنان من الخطر الصهيوني

أكدت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف” في بيان لها الاثنين ان “المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى من الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم وقفة ضمير ورفع الصوت عاليا، نصرة لقضية آلاف الأسرى في سجون العدو الصهيوني الذين يقبعون في زنازين حيث تحولت أجسادهم إلى حقول تجارب من قبل جيش الإحتلال”.

وأثنت اللجنة على “زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون الى الجنوب”، وشددت على “ضرورة أن تتحرك الدولة اللبنانية من أجل وضع حد لخروقات وانتهاكات العدو الصهيوني المتكررة على القرى والبلدات الجنوبية الحدودية مع شمال فلسطين المحتلة وفي مزارع شبعا اللبنانية”، وتابعت أن “المقاومة في لبنان تلتزم بقرار وقف إطلاق النار بينما العدو لم يلتزم، ومن هنا على الدولة مطالبة كافة الأطراف الضامنة للإتفاق أن يكون لها موقف من أعمال العدو، كما إننا نسأل القوى التي تدعي الدفاع عن سيادة وطننا أين موقفها من أفعال العدو والتي كان آخرها تدمير مراكز للجيش الوطني اللبناني”.

وأكدت اللجنة “بضرورة التمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي تشكل الخيار الوحيد والصحيح لحماية وطننا من الخطر الصهيوني ومن كافة الأخطار المحدقة بنا”، وشددت على أن “قوة لبنان هي بجيشه ومقاومته التي لولاها لاستباح العدو كامل وطننا”، وتابعت ان “دماء شهداء وجرحى الجيش والمقاومة التي امتزجت وروت أرض الوطن هي حجر الأساس في مسار حماية كل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام