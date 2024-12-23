قوات “اليونيفيل” تحثّ بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 18:06

قوات “اليونيفيل” تحثّ بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني فيه

منذ 43 mins 23 December، 2024
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