أحمد الشرع (الجولاني): الجانب القطري كان ثابتا على موقفه إلى جانب الشعب السوري وأبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية وسنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 16:20

أحمد الشرع (الجولاني): الجانب القطري كان ثابتا على موقفه إلى جانب الشعب السوري وأبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية وسنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة

منذ 36 mins 23 December، 2024
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