عمليات تجريف تنفذها جرافات الاحتلال عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون جنوب لبنان وإطلاق رصاص باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 16:20

عمليات تجريف تنفذها جرافات الاحتلال عند الأطراف الشمالية لبلدة مارون جنوب لبنان وإطلاق رصاص باتجاه أطراف مدينة بنت جبيل

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
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