كتائب المجاهدين: قصفنا تموضعا لقوات العدو الصهيوني في ما يسمى محور “نتساريم” بصواريخ “107” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 16:20

كتائب المجاهدين: قصفنا تموضعا لقوات العدو الصهيوني في ما يسمى محور “نتساريم” بصواريخ “107”

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
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