3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف العدو على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 16:20

3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف العدو على شارع مشتهى بحي الشجاعية شرق مدينة غزة

منذ 2 ساعة 23 December، 2024
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