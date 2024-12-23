حركة حماس: عملية الطعن عند حاجز حزما هي رد طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من حرب ابادة قي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 14:28

حركة حماس: عملية الطعن عند حاجز حزما هي رد طبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من حرب ابادة قي قطاع غزة

منذ 7 mins 23 December، 2024
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