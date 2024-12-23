وزارة الصحة في غزة: 5 مجازر ارتكبها العدو في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 14:28

وزارة الصحة في غزة: 5 مجازر ارتكبها العدو في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و86 جريحا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 27 mins 23 December، 2024
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