ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعا مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً للبحث في آليات وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 12:34

ميقاتي من الخيام: طلبت اجتماعا مع لجنة مراقبة وقف اطلاق النار غداً للبحث في آليات وقف اطلاق النار

منذ 22 mins 23 December، 2024
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