الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حالياً – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 10:32

الخارجية الإيرانية: ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حالياً

منذ 29 mins 23 December، 2024
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