قـائـد الـجـيـش مـن الـجـنـوب: على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 10:30

قـائـد الـجـيـش مـن الـجـنـوب: على الرغم من الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به

منذ 41 mins 23 December، 2024
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