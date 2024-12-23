ميقاتي من مرجعيون: سيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام ..وقائد الجيش: سنكمل مهمتنا

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ثكنة الجيش في مرجعيون، المحطة الاولى في جولته الجنوبية:” لا بد يداية من توجيه التحية لارواح شهداء الجيش الذين سقطوا دفاعا عن الارض. اتطلع في وجوهكم واشعر بالفخر لانني اشعر بمعنوياتكم العالية واصراركم على الدفاع عن الارض رغم كل الصعوبات”.

اضاف:”سنعقد اجتماعا مع اللجنة التي تشرف على وقف اطلاق النار و امامنا مهام كثيرة ابرزها انسحاب العدو من كل الاراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الاخير، وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة. ان الجيش لم يتقاعس يوما عن مهماته ونحن امام امتحان صعب وسيثبت الجيش انه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه وانا على ثقة كاملة بهذا الامر”.

ولفت الى ان الجيش “اثبت على الدوام انه يمثل وحدة هذا الوطن ويقوم بواجباته، وجميع اللبنانيين الى جانب الجيش ويدعمونه.حماكم الله وحمى هذا الوطن”.

قائد الجيش

وفي كلمته حيا قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس الحكومة شاكرا له دعمه الكامل للجيش. وقال: “رغم كل الامكانات الضئيلة بقي الجيش صامدا في مراكزه وحافظ على المدنيين. وسنكمل مهمتنا لاننا مؤمنون بما نقوم به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام