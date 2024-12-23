فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل وتحول نادي شباب المخيم إلى مركز تحقيق ميداني بعد حملة اعتقالات واسعة في المخيم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 08:18

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الفوار جنوب الخليل وتحول نادي شباب المخيم إلى مركز تحقيق ميداني بعد حملة اعتقالات واسعة في المخيم

منذ 1 ساعة 23 December، 2024
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