فلسطين المحتلة:شهيدان ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 08:18

فلسطين المحتلة:شهيدان ومصابون إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمنطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 2 ساعة 23 December، 2024
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