فلسطين المحتلة: شهداء وإصابات جراء قصف من مسيرة للاحتلال عناصر تأمين المساعدات في مواصي مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2024 - 01:06

فلسطين المحتلة: شهداء وإصابات جراء قصف من مسيرة للاحتلال عناصر تأمين المساعدات في مواصي مدينة رفح

منذ 22 mins 23 December، 2024
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