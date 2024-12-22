مراسل المنار : قوات العدو تواصل تفجيرها للمنازل في بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 19:58

مراسل المنار : قوات العدو تواصل تفجيرها للمنازل في بلدة كفركلا

منذ 19 mins 22 December، 2024
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