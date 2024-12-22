الامام الخامنئي: أتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء ومستقبل المنطقة سيكون أفضل من واقعها الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 12:06

الامام الخامنئي: أتوقع أن تؤدي الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة من الشرفاء الأقوياء ومستقبل المنطقة سيكون أفضل من واقعها الحالي

منذ 36 mins 22 December، 2024
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