الامام الخامنئي: الشعب الإيراني سيسحق كل من يقبل أن يصبح مرتزقة للولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 12:06

الامام الخامنئي: الشعب الإيراني سيسحق كل من يقبل أن يصبح مرتزقة للولايات المتحدة

منذ 41 mins 22 December، 2024
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