اعلام العدو.. نتنياهو يسعى لصفقة تبادل جزئية كي لا يوقف الحرب ولا تسقط حكومته

يائير في ميامي بعيداً عن الخطر، فما الذي يجبر نتنياهو على عقد صفقة شاملة؟

יאיר במיאמי, רחוק מסכנה, אז מה מכריח את נתניהו לעשות עסקה כוללת؟

Yair is in Miami, away from danger. What forces Netanyahu to make a comprehensive deal?#الوقت_ينفد#הזמן_אוזל#Time_Is_Running_Out pic.twitter.com/ruWsD90b0I

— قناة المنار (@TVManar1) December 21, 2024