11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرقي دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 06:44

11 شهيدا وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرقي دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 6 mins 22 December، 2024
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