سرايا القدس – كتيبة جنين: فجّرنا عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا بالآليات العسكرية المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 06:44

سرايا القدس – كتيبة جنين: فجّرنا عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا بالآليات العسكرية المقتحمة لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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