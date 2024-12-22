سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار قوة قناصة معززة بقوة مشاة بزخات كثيفة من الرصاص خلال محاولة تمركزها بأحد منازل المواطنين في البلدة محققين إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 05:10

سرايا القدس – كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من إمطار قوة قناصة معززة بقوة مشاة بزخات كثيفة من الرصاص خلال محاولة تمركزها بأحد منازل المواطنين في البلدة محققين إصابات مباشرة

منذ 20 mins 22 December، 2024
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