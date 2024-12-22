سرايا القدس – كتيبة طولكرم: إحدى تشكيلاتنا القتالية تصدوا فجراً لإقتحام قوات العدو لمدينة طولكرم وامطروا الآليات المقتحمة والجنود بزخات كثيقة من الرصاص وحققوا إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 05:10

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: إحدى تشكيلاتنا القتالية تصدوا فجراً لإقتحام قوات العدو لمدينة طولكرم وامطروا الآليات المقتحمة والجنود بزخات كثيقة من الرصاص وحققوا إصابات مؤكدة

منذ 42 mins 22 December، 2024
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