قصف مدفعي متواصل على مشروع بيت لاهيا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2024 - 05:10

قصف مدفعي متواصل على مشروع بيت لاهيا شمال غزة

منذ 1 ساعة 22 December، 2024
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